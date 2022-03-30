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Mimarlar Odası’nın “4. Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nın Sonuçları Açıklandı

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Mimarlar Odası’nın “4. Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nın Sonuçları Açıklandı
Mimarlar Odası’nın “4. Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nın Sonuçları Açıklandı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası’nın bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Mimarca Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre KKTC ve Türkiye’de, mimarlık ve ilgili örgütlerine bağlı meslek insanlarına açık olan yarışmanın değerlendirme toplantısı Lefkoşa’daki merkez binada yapıldı.

Suha Özkan’ın jüri başkanlığında, Kozan Uzunoğlu, Müge Cengizkan, Neşe Yaşın, Büşra Kara, Devrim Yücel Besim, Abdullah Can’dan oluşan Seçici Kurul üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla ödül alanlar belirlendi.

Birincilik ödülüne “Merdiven” ile Özge Kırçıl, ikincilik ödülüne “Ruhi, Mavi Ekran ve Ağaçlı Park” ile Çiğdem Güven, üçüncülük ödülüne “Zamanın Birinden Gelen Öykü” ile Esin Yılmaz layık görüldü. Özel ödül (Çelen Mirata Birkan adına), “Arayış” ile Çağrı Acar’a verildi.

Mansiyon ödüllerine ise “Bir Hikâye Yazmak” ile Merve Eflatun, “O” ile İrem Durmuş ve “Mekânın –mış hali: Petra’da Yeniden Kurulan Geçmiş Zaman” Hülya Yavaş layık görüldü.

Yarışmada, ödül alanların yanında birçok metin seçki olarak yer almaya hak kazandı.

KTMMOB Mimarlar Odası, seçkilerden oluşacak kitabın en kısa sürede basılacağını ve ödül töreninin gelecek ay Lefkoşa’da yapılacağını da bildirdi.

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