Mimarlar Odası’nın 54. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor

Oda Başkanlığı için Kozan Uzunoğlu ve Bülent Taşer yarışıyor.

Genel Kurul’da açılış ve divan başkanlığının oluşturtulamsının ardından Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır bir konuşma yaptı.

Tunç Adanır konuşmasında pandemi sürecşine ve yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek “ yaşam ve ekonomikkoşullar gün geçtikçe kötüye gidiyor. Otomatik zam üreten bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

“Belediyelerle ilgili değişiklik tasarısı nedeniyle yeni bir kaos dönemi bizleri beklemektedir” diyen Adanır, Odanın bu zorlu süreçte mesleki ve toplumsal açıdan çok daha etkin şekilde çalışması birlik ve beraberliği güçlü tutarak sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Tunç Adanır’ın ardından Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu da konuşma yaparak yoğun ve zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyerek tüm üyelere teşekkürlerini sundu.

Odanın yaptığı çalışmalara değinen Uzunoğlu, e- vize uygulamasıyla yeni bir ivme kazandırıldığını belirtti.

Uzunoğlu, toplumun çıkar ve sağlığını ön planda tutan çalışmaların önemine işaret ederek yapılarda enerjinin korunması, yapı denetimi ve imar planlarının süreçlerinde yeni yasal düzenşemeler getirilmesi ayrıca imar planlarının özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Faaliyet ve Mali rapor okunup aklandı, sonrasında Oda Başkanlığı ile yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimine geçildi.