  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Mimarlar Odası’nın 54. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor

» »
Mimarlar Odası’nın 54. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor
Mimarlar Odası’nın 54. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştiriliyor

Oda Başkanlığı için Kozan Uzunoğlu ve Bülent Taşer yarışıyor.

Genel Kurul’da açılış ve divan başkanlığının oluşturtulamsının ardından Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır bir konuşma yaptı.

Tunç Adanır konuşmasında pandemi sürecşine ve yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek “ yaşam ve ekonomikkoşullar gün geçtikçe kötüye gidiyor. Otomatik zam üreten bir hükümetle karşı karşıyayız” dedi.

“Belediyelerle ilgili değişiklik tasarısı nedeniyle yeni bir kaos dönemi bizleri beklemektedir” diyen Adanır, Odanın bu zorlu süreçte mesleki ve toplumsal açıdan çok daha etkin şekilde çalışması birlik ve beraberliği güçlü tutarak  sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Tunç Adanır’ın ardından Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu da konuşma yaparak yoğun ve zorlu bir dönemi geride bıraktıklarını söyleyerek tüm üyelere teşekkürlerini sundu.

Odanın yaptığı çalışmalara değinen Uzunoğlu, e- vize uygulamasıyla yeni bir ivme kazandırıldığını belirtti.

Uzunoğlu, toplumun çıkar ve sağlığını ön planda tutan çalışmaların önemine işaret ederek yapılarda enerjinin korunması, yapı denetimi ve imar planlarının süreçlerinde yeni yasal düzenşemeler getirilmesi ayrıca imar planlarının özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Faaliyet ve Mali rapor okunup aklandı, sonrasında Oda Başkanlığı ile yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Geçiş Kapılarının Açılması ve Kıbrıs Görüşmelerinin Yeniden Başlaması Talebiyle Eylem26 Mart 2022 Cumartesi 13:36
  • Bakanlar Kurulu, Sivil Havacılık Dairesi ve Ercan Havalimanı'nın Tüm Birimlerinde 60 Gün Süreyle Grevi Yasakladı26 Mart 2022 Cumartesi 12:56
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü Kutladı26 Mart 2022 Cumartesi 12:29
  • Saatlerinizi Ayarlamayı Unutmayın26 Mart 2022 Cumartesi 12:13
  • Özgür: Umutsuzluğu Yaşatanları Tarih Mutlaka Yazacak26 Mart 2022 Cumartesi 11:48
  • KIB-TEK Yönetim Kurulu Değişti26 Mart 2022 Cumartesi 11:03
  • Tatar: Asırlardır Verilen Mücadele Türk Mücadelesidir26 Mart 2022 Cumartesi 10:52
  • Sendikalar Ayaklanıyor: Ekmeğimize, Aşımıza Göz Koyanlara Meydanı Boş Bırakmayacağız26 Mart 2022 Cumartesi 10:45
  • Güç-Sen, ek mesai çalışmama eylemi yapacak25 Mart 2022 Cuma 21:05
  • 2 zanlı 7 gün tutuklu kalacak…25 Mart 2022 Cuma 20:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti