Mimarlik Bölümü, Miak Tarafindan Akredite Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Mimarlık Programı, merkezi Türkiye’de bulunan Mimarlık Bölümlerini Akredite eden Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MIAK) tarafından akredite edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Mimarlık Okulları Akreditasyon Kurulu Komisyonunun Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda yaptığı değerlendirmede, Mimarlık Fakültesi İngilizce Mimarlık Programının akredite edilmesine karar verdiği belirtildi.

İngilizce Mimarlık Programının akredite edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, “MIAK akreditasyon süresi, bölümlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerini kapsayan ön değerlendirme raporlarının hazırlanması ve MIAK’a sunulması, MIAK uzmanları tarafından raporların incelenmesi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 5 kişilik bir denetleme heyetinin Yakın Doğu Üniversitesi’nde yerinde incelemelerde bulunması ve hazırladıkları raporun MIAK komisyonuna sunulup karara bağlanması iki yıllık bir süreci kapsıyor” dedi.