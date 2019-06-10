Mimoza’nın çehresi değişti

KKTC’nin şirin otellerinden bir tanesi konumunda olan, ancak turizme hizmet ederken, uzun bir süredir anlaşmazlıklar nedeniyle kapalı tutulan Mimoza Otel’in el değiştirdikten sonra yapılan tamiratlar ile çehresi değişti.

Otel binası yeni bir çehreye kavuşurken, otele giden yol üzerine parke döşenerek kaldırımlar yapılması, bölgedeki çirken görüntünün de ortadan kalkmasına neden oldu. Turitlerin kaldırımı olmayan yolda önceleri zorlukla yürümesinden sonra, yapılan kaldırım üzerinde güvenli bir şekilde bölgeyi gezdikleri gözlemlendi.

Salamis Otel ile Koca Reis tesisleri arasında, şirin görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakan Mimoza Otel’in, araba park alanı da yeniden ele alınarak, otel müşterilerine rahatlık sağladığı gözlemlendi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer tarafından işletilirken, hükümet ile Gürcafer arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle kapatılan ve bir süre kapalı vaziyette tutulduktan sonra, neredeyse harabeye dönmek üzere olan Otel, bilindiği gibi Yakın Doğu Üniversitesi sahibi Suat Günsel’e devredilmişti.

Harabeye dönmekte olan otele hatırı sayılır bir miktarda para harcandığı ve neredeyse yeniden inşa edildiği öne sürülürken, otelin sahilinin de elden geçirilerek güzel bir görünüme kavuşturulduğu görüldü. Turistlerin yanısıra, vatandaşların rahat bir tatil için konaklama ihtiyaçlarına cevap verecek güzel bir mekan haline gelen hotel, Akdenizin en güzel kumsallarından birisine de sahip olması ile dikkat çekiyor.

Mimoza Otelin, 43 standart, 4 suit odası ile turistlere güzel bir tatil sunmasının yanısıra, Salamis Antik Tiyatro ve Salamis Harabeleri ile Mağusa sınırları içerisindeki tarihi ve turistik yerlere yakınlığı nedeniyle, turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.