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Minareliköy’de 74 Yaşındaki Halil Görçin Yaşamını Yitirdi

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Minareliköy’de 74 Yaşındaki Halil Görçin Yaşamını Yitirdi
Minareliköy’de 74 Yaşındaki Halil Görçin Yaşamını Yitirdi

Minareliköy’de sakin Halil Görçin (E-74) ikametgahının avlusu içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 
 

Polis Basın Bülteni’ne göre, adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. 
 

BAFRA’DA HIRSIZLIK: 2 KİŞİ TUTUKLANDI  
 

Bafra’da, yapımı devam eden bir otel inşaatının kat odaları içerisinde bulunan elektrik kabloları, oldukları yerden çekilip çıkarıldı ve çalındı. 
 

Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.K. (E-34) ve M.K. (E-37) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

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