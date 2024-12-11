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Minareliköy’de Şantiyede Kazmalı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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İnşaat şantiyesinde yaşanan tartışma kanlı bitti. Kazma ile saldırıya uğrayan bir işçi ağır yaralanırken, zanlı olayın ardından yurt dışına kaçtı.
Minareliköy’de Şantiyede Kazmalı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

10 Aralık 2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında Minareliköy’de bulunan bir inşaat şantiyesinde kanlı bir saldırı yaşandı. Aynı işyerinde çalışan kimliği belirsiz bir şahıs, tartışma sırasında tasarrufunda bulundurduğu kazma ile 43 yaşındaki işçi Uğur Bozkan’ın başına vurdu. Saldırı sonucu kafatası çatlayan Bozkan, ağır yaralandı.

Yaralı işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonrasında Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren zanlının 41 yaşındaki M.S. olduğu tespit edildi. Ancak zanlının olaydan hemen sonra yurt dışına çıktığı belirlendi.

Polis ekipleri, M.S.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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