Minareliköy'de şok eden olay: Öğrencisini yumrukladı!

Minareliköyde 46 yaşındaki zanlı H.U. bir öğrenciyi ciddi şekilde darp ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Olay bölgede infiale neden olurken, zanlının Psikolojik sorun yaşadığı ve disipline verildiği öğrenildi.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Minareliköyde zanlının 5. sınıfta öğrenim görmekte olan A.G.’yi sınıf arkadaşı A.Ş. isimli iki öğrenciyi darp ettiği gerekçesiyle A.G.’nin yüzüne tokat atıp, yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma yapıldığını belirtti.

Kuşak, mesele ile ilgili olarak 14 kişiden görgü tanığı olarak ifade temin edildiğini açıkladı. Polis memuru, 21 Eylül 2018 tarihinde zanlının okulda bir öğrenciyi darp ettiğine dair şikayet alındığını ancak meselenin daha ileriye götürülmediğini söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen davasını kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Kuşak, gerekli soruşturmanın yapıldığını, olayın bölgede infial yarattığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.