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Minareliköy'de süpermarketten hırsızlık: 918,15 tl değerinde ürün çaldılar

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Minareliköy'de süpermarketten hırsızlık: 918,15 tl değerinde ürün çaldılar
Minareliköy'de süpermarketten hırsızlık: 918,15 tl değerinde ürün çaldılar

28 Haziran 2023 tarihinde, Minareliköy’de bulunan bir süpermarkete müşteri olarak giren Ş.C. (E-57) ve M.C. (K-57) isimli şahısların, market içerisinde satışa sunulan toplam 918,15 TL değerindeki çeşitli kozmetik ürünleri ve bir şişe alkollü içkiyi kasadan ödeme yapmadan alarak dışarı çıktıkları tespit edildi.

Olayın Detayları

Hırsızlık olayı, marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve market çalışanları durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak Ş.C. ve M.C.'nin kimliklerini belirledi. Çalınan ürünlerin toplam değerinin 918,15 TL olduğu belirlendi.

Şahısların Yakalanması

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ş.C. ve M.C.'nin 23 Eylül 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptıkları sırada güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındıkları bildirildi. Bu kapsamda, her iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturmayı derinleştirerek devam ettirmekte. Şahısların başka suçlarla bağlantılı olup olmadığı araştırılmakta. Yetkililer, süpermarketlerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve benzer olayların önlenmesi için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Hırsızlık ve Yasal Yaptırımlar

Kuzey Kıbrıs yasalarına göre, hırsızlık suçu ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve ağır yasal yaptırımlarla karşılaşılabilmektedir. Bu tür olayların önlenmesi adına, güvenlik güçleri ile iş yerleri arasında iş birliğinin artırılması planlanmakta.

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