Minareliköy'de Vahim Zarar

21.09.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren bir spor salonu içerisinde, M.K.(E-18), aralarında yaşanan tartışma sonrası E.T.(16)’ye, tasarrufunda bulunan bıçağı göstererek zarar vermekle tehdit ettikten sonra, kafası ile burnuna vurup söz konusu şahsın burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.K.(E-18) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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