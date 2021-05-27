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Minareliköy'deki Plastik Atıkları Yakan İki Kişi Tutuklandı

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Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Tic. Ltd isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda 11 Mayıs’ta çıkan yangınla ilgili soruşturma sonucunda plastik atıkların, B.Y. ve İ.A. tarafından yanıcı madde dökmek suretiyle kasıtlı ola
Minareliköy'deki Plastik Atıkları Yakan İki Kişi Tutuklandı

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Hatipoğlu Tic. Ltd isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda 11 Mayıs’ta çıkan yangınla ilgili soruşturma sonucunda plastik atıkların, B.Y. ve İ.A. tarafından yanıcı madde dökmek suretiyle kasıtlı olarak yakılarak zarara uğratıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, söz konusu şahısların tutuklandığını bildirdi.

11 Mayıs’taki olayda, üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonlar çıkan yangın sonucu yanmıştı.

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