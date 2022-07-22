Mındıkoğlu: “Hükümet elini çalışanın cebine attı. Bu durumu kabul etmiyoruz.”

Mındıkoğlu bugün hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları gördüğünü ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası (Ada-Sen) Başkanı Kağan Mındıkoğlu bugün hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamaları gördüğünü ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Alım gücünün bu denli düştüğü bu günlerde piyasanın daraldığı bu ortamda hükümetin aldığı bu kararın piyasaları daha da daraltmaktan öteye gitmeyecektir” diyen Mındıkoğlu, böylesi bir uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Mındıkoğlu, ülke ekonomisini ayakta turmak için asgari ücretle çalışan emekçilerin alım gücünü yukarıya çekmek yerine, kamu çalışanlarını aşağıya çekmeyi tercih eden hükümetin bu durumda ne yapmak istediğini halka anlatmasını istedi.

Ülkede esnaf kan ağlarken kamu çalışanlarından yüzde 20 kesinti yapmanın piyasaya akacak olan parayı da kesmek anlamına geldiğini de ifade eden Mındıkoğlu, hükümettin derhal bu karardan geri adım atması gerektiğini belirtti.

Mındıkoğlu, hükümetin almış olduğu bu kararla hayat pahalılığın yüzde 20’sini değil maaşların yüzde 20’sini keserek aslında verilen hayat pahalılığının yüzde 50’sini geri almış olduğunu da kaydetti.

Mındıkoğlu, yapılan bu uygulama ile Bütçe Yasasının da delindiğini ilgili mali yıldaki mükellefiyetlerin aynı mali yıl içerisinde yerine getirilmesi gerekmekteyken bu kesintilerin Aralık 2023 tarihinde ödenmesinin Bütçe Yasasına aykırı olduğunu dile getirdi.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarının bu denli pahalılaştığı bir dönemde vatandaşa bir darbenin de hükümet tarafından atıldığını anlatan Mındıkoğlu, devletin halkı korumak yerine, elini çalışanın cebine attığını söyledi.

Mondıkoğlu, bu kararın yürürülüğe girmesi halinde hukuki zeminde dava dahil her türlü yasal haklarını kullanacaklarını da vurguladı.