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Mine Atlı, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile bir araya geldi

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  Toplumcu Demokrasi Partisi ve AKEL heyetlerinin de katıldığı görüşmede; iki liderin ortaya koydukları ikili ilişkiler ve ortak faaliyetleri güçlendirmeye yönelik ön fikirler ifade edildi.
Mine Atlı, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile bir araya geldi

 

 

        Toplumcu Demokrasi Partisi ve AKEL heyetlerinin de katıldığı görüşmede; iki liderin ortaya koydukları ikili ilişkiler ve ortak faaliyetleri güçlendirmeye yönelik ön fikirler ifade edildi.

 

Yeniden yakınlaşma konusunda karar alan liderler çalışmalara başlanması için takvimlendirme hususunda parti ekiplerini görevlendirecekler.

 

Genel Başkanımız Mine Atlı karma evlilikten doğduğu için öteki gibi görülen çocuklara vatandaşlık verilmesi gerektiğini belirtti. Düşüncelerine evliliğin insani bir ilişki olmasına rağmen çocukların sırtına bir kambur eklemeye kimsenin hakkının olmadığını belirten Genel Başkanımız; ilk etapta çocuklara seyahat belgesi verilmesinin sonrasında vatandaşlığa doğru giden bir sürecin AKEL tarafından desteklenmesini talep etti.

Kıbrıslı Türklerin verdiği mücadeleler zemininde değerlendirmelerini ortaya koyan Toplumcu Demokrasi Partisi, partilerin üzerine düşen sorumluluklara değindi.

 

İki parti taksimci anlayışın yürüttüğü seçme, ekleme ve çıkarma yöntemleriyle bilgileri değiştirerek çökerttiği Crans Montana’nın yeniden başlaması gerektiğini dile getirmelerinin dışında, iki lider 2023 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ve Kıbrıs sorunu hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

 

 

                                                                                                                                                      TDP Basın Bürosu

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