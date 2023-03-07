Mine Atlı: Muhalefetin etkin olmadığı bir alandan çekilmesini saygıyla karşılaşıyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Avukat Mine Atlı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Meclis’te "Depreme Dair, Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin" oluşturulan geçici Ad-hoc Komite’den çekilmesini değerlendirdi, karara saygı duyduklarını söyleyerek, toplumsal muhalefet oluşturulması ihtiyacına işaret etti

ATLI: MUHALEFETİN ETKİN OLMADIĞI BİR ALANDAN ÇEKİLMESİNİ SAYGIYLA KARŞILAŞIYORUZ

Yazılı açıklama yapan Atlı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın komiteden ayrılma nedenlerini açıklarken sarf ettiği; “Komitenin anlamı kalmadı. Maaş kesintileriyle ilgili çıkarılan ve sonra geri çekilen Yasa Gücünde Kararname’nin aynısını yasa olarak hazırlıyorlar” sözlerine işaret etti.

“Muhalefetin etkin olmadığı bir alandan çekilmesini saygıyla karşılaşıyoruz” diyen Atlı, gücünü Ankara’dan alan ve Ankara rejiminin atadığı siyasilerin ortaya koyacağı iradenin de tamamen Ankara’nın taleplerine göre şekillenmesinin, kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.

“SADECE MECLİS ÇATISI ALTINDA YAPILAN BİR MUHALEFET KUKLA YÖNETİM KARŞISINDA YETERLİ OLMAYACAKTIR”

Atanmış bir Başbakan, atanmış bir Bakanlar Kurulu ve atanmış bir Cumhurbaşkanı’yla, oluşabilecek en ciddi demokratik ortamın bununla sınırlı olduğuna dikkat çeken Atlı, Meclis’in hala muhalefet anlamında bir önem taşıdığını ancak artık yeterli olmadığını vurguladı.

Atlı, “Muhalefetin, ülkedeki tüm hatlarıyla birlikte Meclis dışına taşması gerekiyor. Bunun içinde; siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, aydın ve muhalif tüm kesimlerle, toplumun olması da şart. Böyle bir muhalif güçle, burada yaşananları, Türkiye’nin aydın ve muhalif ve güneydeki barış yanlısı kesimlerle istişare ederek hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler’in (BM) gözüne sokmalıyız. Sadece Meclis çatısı altında yapılan bir muhalefet maalesef bu anti-demokratik kukla yönetim karşısında yeterli olmayacaktır” ifadelerini kullandı.