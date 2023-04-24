  • BIST 5.066,75
  • Altın 1236.79
  • Dolar 19.4067
  • Euro 21.3433
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Mine Atlı: Tüm sınırlar kaldırılana kadar daha çok geçiş kapısına ihtiyaç var

» »
Mine Atlı: Tüm sınırlar kaldırılana kadar daha çok geçiş kapısına ihtiyaç var
Mine Atlı: Tüm sınırlar kaldırılana kadar daha çok geçiş kapısına ihtiyaç var

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, 23 Nisan 2003 tarihinde kuzey-güney arasındaki ilk geçiş kapısının (Ledra Palas), birleşik ve tam bağımsız bir Kıbrıs hayali ile açıldığını, bugün artık bunun bir hayal değil gerçeklik olması gerektiğinin herkesçe bilindiğini kaydederek, tüm sınırlar kaldırılana kadar daha çok geçiş kapısına ihtiyaç olduğunu vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 1974'te ikiye bölünen Kıbrıs’ta, kuzey ve güney arasındaki ilk karşılıklı geçişin bundan tam 20 yıl önce, 23 Nisan 2003 tarihinde Ledra Palas kapısının açılmasıyla başladığını hatırlatarak, bunun bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Atlı, “20 yıl önce bugün açılan ilk geçiş kapısı; birbirinden uzaklaştırılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının yeniden kucaklaşmasının sembolüdür. 20 yıl önce bugün; aslında sadece bir başlangıcın ilk adımı atılmıştır” dedi.

“BARIŞA ULAŞMIŞ BİR BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN ASLA GEÇ OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Ledra Palas’ta 20 yıl önce bugün; iki toplumun sadece fiziksel olarak kucaklaşmadığını, tüm görünmez duvarların da yıkılıp manevi boşluğun doldurulduğunu kaydeden Atlı, o gün o adımların; barışa, birleşik ve tam bağımsız bir Kıbrıs’a ulaşma duygularıyla atıldığını belirtti.

Atlı, “Bugün de aynı duyguları paylaşıyoruz. Belki çok daha önce olmalıydı ama biz barışa ulaşmış birleşik bir Kıbrıs için asla geç olmadığını biliyoruz. Hala barış kültürünün inşa edildiği bir Kıbrıs hayaliyle siyaset yapıyoruz. Bu hayalin aynı zamanda bir gerçeklik olduğunu, bunun da fiziksel anlamda can bulana kadar mümkün olduğunca daha çok geçiş kapısının açılması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli iki ürün domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi24 Nisan 2023 Pazartesi 09:26
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Son iki yılda ülkeye 20'ye yakın okul kazandırıldı24 Nisan 2023 Pazartesi 09:20
  • Mesajınız var...24 Nisan 2023 Pazartesi24 Nisan 2023 Pazartesi 09:06
  • Başbakan Üstel'den Falyalı için başsağlığı mesajı24 Nisan 2023 Pazartesi 09:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Falyalı için başsağlığı mesajı24 Nisan 2023 Pazartesi 08:53
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak24 Nisan 2023 Pazartesi 08:30
  • KTOEÖS, Eğitim Bakanlığını sorunların çözümü için geç kalmadan yol haritasını ortaya koymaya ve harekete geçmeye çağırdı24 Nisan 2023 Pazartesi 08:13
  • Ayşegül Garabli yazdı... “Çarşıdan karpuz almıştım, eve gelince çilek çıktı ama evdekiler üzüm diye yediler”24 Nisan 2023 Pazartesi 08:00
  • Tandoğan Yalkut yazdı..." Rüzgar Ekonomisi"24 Nisan 2023 Pazartesi 07:35
  • Cahit Falyalı hayatını kaybetti23 Nisan 2023 Pazar 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti