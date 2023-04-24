Mine Atlı: Tüm sınırlar kaldırılana kadar daha çok geçiş kapısına ihtiyaç var

TDP Genel Başkanı Mine Atlı, 23 Nisan 2003 tarihinde kuzey-güney arasındaki ilk geçiş kapısının (Ledra Palas), birleşik ve tam bağımsız bir Kıbrıs hayali ile açıldığını, bugün artık bunun bir hayal değil gerçeklik olması gerektiğinin herkesçe bilindiğini kaydederek, tüm sınırlar kaldırılana kadar daha çok geçiş kapısına ihtiyaç olduğunu vurguladı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, 1974'te ikiye bölünen Kıbrıs’ta, kuzey ve güney arasındaki ilk karşılıklı geçişin bundan tam 20 yıl önce, 23 Nisan 2003 tarihinde Ledra Palas kapısının açılmasıyla başladığını hatırlatarak, bunun bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Atlı, “20 yıl önce bugün açılan ilk geçiş kapısı; birbirinden uzaklaştırılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum toplumlarının yeniden kucaklaşmasının sembolüdür. 20 yıl önce bugün; aslında sadece bir başlangıcın ilk adımı atılmıştır” dedi.

“BARIŞA ULAŞMIŞ BİR BİRLEŞİK KIBRIS İÇİN ASLA GEÇ OLMADIĞINI BİLİYORUZ”

Ledra Palas’ta 20 yıl önce bugün; iki toplumun sadece fiziksel olarak kucaklaşmadığını, tüm görünmez duvarların da yıkılıp manevi boşluğun doldurulduğunu kaydeden Atlı, o gün o adımların; barışa, birleşik ve tam bağımsız bir Kıbrıs’a ulaşma duygularıyla atıldığını belirtti.

Atlı, “Bugün de aynı duyguları paylaşıyoruz. Belki çok daha önce olmalıydı ama biz barışa ulaşmış birleşik bir Kıbrıs için asla geç olmadığını biliyoruz. Hala barış kültürünün inşa edildiği bir Kıbrıs hayaliyle siyaset yapıyoruz. Bu hayalin aynı zamanda bir gerçeklik olduğunu, bunun da fiziksel anlamda can bulana kadar mümkün olduğunca daha çok geçiş kapısının açılması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz” dedi.