Mine Atlı'dan hükümete “yasaya aykırı istihdamları hemen durdurun” çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, hükümetin 70 kişiyi kamuya sınavsız-münhalsiz istihdam etme girişiminde bulunduğunu ileri sürerek, bu durumun ülkedeki adalet ve liyakati ortadan kaldırdığını söyledi.

Atlı yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa ve ilgili yasalara göre; kamuya her istihdamın öngörülen sınav ve münhallerle yapılması gerektiğini hatırlatarak, bunun, ülke insanının ve gencinin kendi topraklarına olan güveninin sağlamlaşması, adaletin işlediğini görmesi ve kendi yurduna sarılması için elzem olduğunu kaydetti.

Ara seçimlere kısa süre kala atıldığını belirttiği adımı eleştiren Atlı, “En iyi okulları bitiren, işinde ve alanında uzmanlaşan hem kendisi hem yurdu ve belki de dünya için büyük işlere imza atacak olan yurttaşlar, buna rağmen kamuya girmenin tek koşulunun ‘torpil’, tek kriterin de ‘yandaş olmak’ olduğunu gördüğünde bu ülkede duracak mı? Beyin göçü dediğimiz şeyin en temel sebebi işte bu yağma düzenidir” dedi.

Atlı, hükümete “Bu yasaya aykırı istihdamları hemen durdurun” çağrısı yaptı.