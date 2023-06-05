Mine Atlı'dan Tacan Reyar'ın Adaylığı Düşürülmesi Hakkında Açıklama

Mine Atlı'nın açıklaması şöyle:

Tacan Reynar'ın adaylığına gelen itiraz İlçe Seçim Kurulunun 3 yargıcı tarafından reddedildi.

Bu akşam ise Yüksek Seçim Kurulu'nda oturan 5 yargıcın 4 ü İlçe Seçim Kurulu'nun kararını iptal etti. Yani itirazı haklı buldu.

Karar'a göre Tacan Reynar ın daimi ikametgahı KKTC değil.

Bu ülkede doğan, büyüyen, bu ülkeyle yatıp bu ülkeyle kalkan insanın adaylığı reddedildi. Bu kararla eğitim için yurt dışına giden insanlarımız aday olamayacak.

Daimi ikametgah'ı ele alan, 1990 yılına ait yine YSK'ya ait bir başka kararda ise, Türkiye'de ilgili dönemde parti dahi kurmuş bir kişinin adaylığı onaylanmıştı.

Olsun.

Sevgili Tacan'ın bu seçim için adaylığı reddedilmiş olabilir.

Ancak mücadele devam ediyor.

Parti olarak adımlarımızı ve kararlarımızı açıklayacağız.