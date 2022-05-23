Mine Atlı'yı 17 avukat savundu.... Mahkeme kararı bekleniyor....

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik paylaşımlarından dolayı mahkemeye çıkarıldı.

Atlı’ya yönelik polis tarafından ceza davası okunarak, ilerde davasında hazır bulunması için yurt dışına çıkış yasağı ile teminat talebinde bulunuldu.

Atlı’nın avukatı olan Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, polis ve savcılığın taleplerine itiraz ettiklerini belirterek, mahkemenin saat 13.00’da bu konudaki kararını vereceğini kaydetti.

Öte yandan, mahkemede 17 avukat Atlı'ya destek olmak için hazır bulundu.

“BUGÜN MAHKEMEYE AVUKAT OLARAK DEĞİL, ZANLI OLARAK GİRMEK ÇOK AĞIRDI”

Atlı, mahkeme çıkışında basına yaptığı açıklamada, “Bugün o mahkemeye avukat olarak değil de zanlı olarak girmek çok ağırdı. Teminat duruşmasının amacı yargıdan kişilerin kaçmamasıdır. Korkan kişiler kaçar. Ben korkmuyoruz, biz korkmuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Ne yargılanmadan ne de mücadeleden kaçmayacağız. Bu ülkenin ifade özgürlüğünün korunması için elimizden geleni yapacağız. Bu ülkenin hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir ülke olması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz” ded