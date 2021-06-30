Mini Bikinisi İle Can Yaktı!

Hande erçel kusursuz fiziğini sergiledi! Mini bikinisi ile can yaktı.

Bir süredir ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı’da rol arkadaşı olan Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel ablasıyla hafta sonu tatilinde objektiflere yakalandı.

Güzel oyuncu fit görünümüyle herkesi büyülerken, abla kardeşin kiraladığı tekne de dikkatlerden kaçmadı.

Erçel kardeşler arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları lüks gulet teknede Bodruma açıklarında görüntülendi.

Bodrum açıklarında bulunan Orak Adası’na demirleyen tekneden inen Hande Erçel, sıcak havada denizin keyfini sürdü.

Erçel, deniz sefası yaparken magazin muhabirlerinin radarına girdi ve görüntülenmekten kaçamadı.

Yaptığı rutin sporla da gündeme gelen Hande Erçel’in fit ve sıkı görünümü herkes tarafından ilgiyle karşılandı.