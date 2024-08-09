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Minibüs kazasının detayları belli oldu!

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Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 07.00 sıralarında Hurmalı Çember olarak bilinen bölgede, özel bir şirkete ait minibüs devrildi.
Minibüs kazasının detayları belli oldu!

Polisten verilen bilgiye göre, Ali KURBAN (E-39), yönetimindeki HG 361 plakalı minibüs araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Hurmalı Çembere geldiği esnada, süratini salim hadde indirmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapıp çemberi döndüğü sırada, aracının tekerleğinin çemberin bordür taşına çarpması sonucu sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu minibüste yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Shahidul ISLAM (E-23) ile Javaid Javaid (E-44) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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