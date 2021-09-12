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Minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine %50 zam!

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Başbakan Ersan Saner, Bakanlar ve Toplu Taşımacılar arasında yapılan toplantıda minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine yüzde 50 artış yapılması konusunda anlaşıldı…
Minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine %50 zam!

Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) Derneği Başkanı, Menteş Aytaç, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KTÇKAİD) Kordinatörü Uğur Solyalı ve beraberlerindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşmede Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Başbakan Ersan Saner’in ilgililerle yaptığı görüşme uzlaşıyla sonuçlandı ve minibüs, otobüs ve dolmuş yolcu tarifesi ücretlerine %50 artış yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

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