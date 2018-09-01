Minibüste darp ve küfüre maruz kalan kadın: Yolcular müdahale etmedi

Ankara’da dolmuşla seyahat ederken bir şahsın ölüm, tecavüz tehditlerine, küfürlerine ve darp girişimine maruz kalan Nazan Bozkurt, diğer yolcuların “Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım” dediğini anlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre, adı öğrenilemeyen ve henüz gözaltına alınıp alınmadığı belli olmayan şahıs, Bozkurt’un üzerine yürüdü.

Bu sırada da saldırgan “Sen bana dokunamazsın” diyen Bozkurt’a peş peşe küfürler savururken, Allah’a ve polise de küfrettiği duyuldu.

'TEPEME DİKİLDİ'

Hürriyet'ten Hasan Mesut Benli'ye saldırı anını anlatan Bozkurt, Mamak'ta eve giderken kulaklıkla video izlediğini, dolmuşta ‘tepesinde dikilen' bir erkeğin kendisinin ayağına vurarak bir şeyler söylediğini kaydetti.

Kulaklığı çıkardığını, saldırganın da "Kalk da şu kadına yer ver" dediğini belirten Bozkurt, dolmuşta kendisinden daha genç yaşta kişiler olduğunu ancak saldırganın ayağa kalkması konusunda ısrarını sürdürdüğünü dile getirdi.

'ŞOFÖR, 'BEN PARA KAZANIYORUM, BEN PARAMA BAKARIM' DEDİ'

Bozkurt şöyle devam etti:

"Ben de kendisine tepki gösterdim. Bunun üzerine durup dinlemeden bana küfretmeye başladı. Ben de cep telefonumu çıkarıp bana yönelik saldırısını kaydetmeye başladım. Ben çekimimi sürdürürken hem küfrediyordu hem de yumruk atmaya çalışıyordu. Tam beş dakika aralıksız, ağza alınmayacak küfürler etti. Diğer yolcular çok tepkisizdi. Sadece yumruk atarken beyaz gömlekli bir erkek araya girmeye çalıştı. Saldırgan bana yönelik darp girişimini sürdürdüğü sırada dolmuş şoförüne ‘Dolmuşu karakola çek' dedim. Ancak şoför bana ‘Ben para kazanıyorum, ben parama bakarım' dedi. Kendimi yapayalnız hissetim."

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Saldırganın yanında bulunan ve erkeğe "Aşkım" diye hitap eden kadının kendisine "Normal değil, karşılık verme" şeklinde hareketler yaptığını dile getiren Bozkurt, olayı şöyle anlattı:

"Daha sonra o saldırgan dolmuştan indi ve bir taksiye binerek uzaklaştı. O gittikten sonra diğer yolcuların tepkisizliğini eleştirdim. Bunun üzerine öndeki birkaç kişi ‘Ne yapalım, başımızı belaya mı sokalım' dediler. Ancak esas problemin dolmuş şoföründe olduğunu düşünüyorum. Onun hiçbir müdahalesi olmadı. Sonuçta onun aracında yaşandı olay, daha duyarlı olması gerekirdi. O saldırgan kişi için pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım. Söz konusu videoyu paylaştıktan sonra kimliği konusunda birtakım bilgiler geldi. Savcılıktan kimliğinin tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep edeceğim."