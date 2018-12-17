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Minik Ali Şenbardak'ı kaybettik...

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Minik Ali Şenbardak'ı kaybettik...
Minik Ali Şenbardak'ı kaybettik...

2 yıl önce annesini beyin kanseri sebebiyle kaybeden minik  Ali Şenbardak(12) da uzun süre beyin sapı tümörü  (Kanseri) ile mücadele etti.

Şenbardak Türkiye'de uzun süre tedavi görmüştü.

Minik Ali Şenbardak bugün hayata gözlerini yumdu.

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