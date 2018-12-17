Minik Ali Şenbardak'ı kaybettik...

2 yıl önce annesini beyin kanseri sebebiyle kaybeden minik Ali Şenbardak(12) da uzun süre beyin sapı tümörü (Kanseri) ile mücadele etti.
Şenbardak Türkiye'de uzun süre tedavi görmüştü.
Minik Ali Şenbardak bugün hayata gözlerini yumdu.
2 yıl önce annesini beyin kanseri sebebiyle kaybeden minik Ali Şenbardak(12) da uzun süre beyin sapı tümörü (Kanseri) ile mücadele etti.
Şenbardak Türkiye'de uzun süre tedavi görmüştü.
Minik Ali Şenbardak bugün hayata gözlerini yumdu.
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