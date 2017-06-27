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Minik Dilem saçlarını bağışladı...

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Minik Dilem saçlarını bağışladı...
7 yaşındaki Dilem Yurtseven saçlarını kestirip kanser hastaları yardım derneğine bağışladı.

Televizyonda lösemili çocukları görüp oradan etkilenen küçük Dilem şöyle dedi "Televizyon izlerken bir kamu spotu reklamında bir kızın saçlarının olmadığını gördüğümde çok etkilendim üzüldüm ben de saçlarımı kanser hastaları yardım derneğine bağışlamaya karar verdim ve kestim. Bir nebze yardımım dokunursa ne mutlu bana." Dedi.

Annesi Serap Yurtseven kızının televizyonda gördüğü bir reklamdan duygulandığını ve kendisinin de saçlarını kesip bağışlamak istediğini söylediğini önce çok şaşırdığını ancak kızının çok ciddi olarak saçlarını kestirmek istediğini görünce birlikte kuaföre gidip saçlarını kestiğini ve kanser hastaları yardım derneğine bağışladıklarını söyledi. Küçük Dilem böyle bir yardımda bulunduğum için çok mutluyum dedi.

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