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Minik Emine için seferber olan halkımıza aileden teşekkür

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Çok ciddi bir beyin ameliyatı için şuan Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olmak için saatler sayan minik Emine’nin aile yakınları açıklamalarda bulundu.
Minik Emine için seferber olan halkımıza aileden teşekkür

Çok ciddi bir beyin ameliyatı için şuan Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olmak için saatler sayan minik Emine’nin aile yakınları açıklamalarda bulundu.

Aile büyüğü Halil Kara tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

‘’Emine’miz 18 Mart Perşembe günü çok ciddi ve büyük bir ameliyata girecektir. Bu süreç öncesinde Sağlık Bakanımız Sayın Ünal Üstel ile yaptığımız istişareler sonucu yapılacak harcamaların protokol maddeleri gereğince belirli bir kısmının bakanlık tarafından karşılanacağı tarafımıza bildirildi. Acıbadem Hastanesi’nin ön ödemeli bir hastane olmasından dolayı yüksek miktarda maddi kaynağa ihtiyaç duyulmakatdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokolde ameliyat esnasında ödenilmeyecek bazı meblağlar olmasından dolayı böyle bir bağış kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bu yüzden 14 Nisan tarihine kadar yapılacak bağışlar çok büyük önem arz etmektedir. Emine’nin ameliyat giderleri için harcanacak miktar tam olarak bilinmemektedir. Ameliyat sonrası gerekli faturalar aile tarafından Sağlık Bakanlığı’na sunulacak ve toplanan bağışlar ile mahsuplaşılarak, bakanlığa gerekli bilgiler verilecektir. Halkımız bu süreçte duyarlı davranmıştır. Yardımların devam etmesi halen çok büyük önem arz etmektedir. Bu süreçte katkı koyan herkese teşekkür ederiz.’’

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