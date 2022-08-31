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Minikler, "Susam Sokağında Kırpık" İle Buluştu

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Minikler, "Susam Sokağında Kırpık" İle Buluştu
Minikler, "Susam Sokağında Kırpık" İle Buluştu

MİNİKLER, "SUSAM SOKAĞINDA KIRPIK" İLE BULUŞTU

 

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri Kukla Gösterisi ile sona erdi. Hanife Tayyareci ile "Susam Sokağından Kırpık" Kukla Gösterisi, Çocukları eğlendirirken, eğitici mesajlarıyla da beğeni topladı.

Miniklerin büyük bir dikkatle takip ettiği 26 Ağustos 2022 Cuma günü Sevim Ebeoğlu Barış Parkında ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, 16 Haziran 2022 tarihinde başlayan ve kültür gezileri, el sanatları atölyeleri, spor aktiviteleri, plaj oyunları gibi yirmi etkinlikle üç ayda yüzlerce çocukla bir araya geldiklerini söyledi. Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyelerinin sona ermesinin ardından da Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde üç aylık planlanan kurs ve atölye programlarının devam edeceğini kaydetti. Kadıoğlu, önümüzdeki günlerde yeni programın duyurulacağını belirtti. 

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GÜNGÖRDÜ: YOĞUN KATILIMDAN DOLAYI MUTLUYUZ

 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların boş vakitlerini iyi değerlendirmesi, arkadaşlarıyla bir araya gelip sosyalleşmesi ve yeni arkadaşlıklar kurması, paylaşımı deneyimlemesi ve öğrenmesi, insanı, doğayı hayvanları sevmesinin kültürle, sanatla ve sporla desteklendiğini söyledi.

Güngördü, her yıl düzenlenen, sosyal belediyecilik kapsamında herkese eşit imkanlar yaratarak, tüm çocukları kucaklayıp ücretsiz katılımın sağlandığı yaz tatili çocuk atölyelerine yoğun ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Güngördü, çocukların sosyal, özgüveni yüksek, başarılı bireyler olmalarına katkı sağlamayı umduklarını dile getirdi.

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Güngördü, etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personele, programı hazırlayan ve gerçekleştirilmesinde çalışan Sosyal İşler Şubesi personeline, katkı koyan tüm eğitmenlere teşekkürlerini iletti

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