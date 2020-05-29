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Minnesota'da acil durum ilan edildi

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Minnesota'da acil durum ilan edildiABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi bir vatandaşın beyaz bir polis memuru tarafından gözaltında öldürülmesine protestolar dün gece daha da şiddetlendi. Valilik acil durum ilan ederek Ulusal Muhafızları bölgeye sevk etti
Minnesota'da acil durum ilan edildi

ABD'de George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından gözaltında öldürülmesi, dün gece binlerce kişinin katıldığı şiddetli protesto gösterilerine yol açtı.

Olayın yaşandığı Minnesota eyaletinin çeşitli bölgelerinde polisle göstericiler arasında çatışmalar çıkarken yağmalama ve kundaklama olayları yaşandı. Göstericilerin, personelin güvenliği için boşaltılan bir polis karakoluna girerek binayı ateşe verdiği bildirildi.

Minnesota Valisi Tim Walz acil durum ilan ederek bir kararnameyle Ulusal Muhafızları devreye soktuğunu açıkladı. Floyd'un ölümünün ardından binlerce Minnesotalının öfkelerini barışçı ve yapıcı bir şekilde ifade ettiklerini belirten Vali, "Ancak maalesef bazı bireyler, kundaklama, taşkınlık, yağmalama, kamu malı ve özel mülke zarar vermek gibi yasadışı ve tehlikeli eylemlere giriştiler" dedi.

Taşkınlıklar ve yağmalama olaylarının özellikle eyaletin güney bölgelerinde yoğun olduğu, çok sayıda binanın ateşe verildiği bildiriliyor.

Salı günü sosyal medyada yayılan video görüntülerinde beyaz bir polis memurunun, gözaltına aldığı ve polis otosu yanında yere yatırdığı George Floyd'un boynuna diziyle bastırması ve siyahi vatandaşın "Nefes alamıyorum" sözlerine rağmen devam etmesi infiale yol açmıştı. 43 yaşındaki Floyd, olayın ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken dört polis memuru görevden alınmıştı.

ABD'nin diğer kentlerinde de dayanışma gösterileri düzenlenirken yetkililer öfkeyi yatıştırmak için itidal çağrısında bulundu.

Vali Tim Walz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi yeniden inşa zamanı. Kenti, yargı sistemimizi, polis ile polisin korumakla yükümlü oldukları arasındaki ilişkiyi yeniden inşa. George Floyd'un ölümü adalete ve sistem değişikliğine yol açmalıdır, daha fazla ölüm ve yıkıma değil" çağrısı yaptı.

Minneapolis Savcısı Erica MacDonald ve FBI yetkilisi Rainer Drolshagen yaptıkları ortak açıklamada Floyd'un ölümüyle ilgili soruşturmanın "bir numaralı öncelik" olduğunu belirterek "Federal soruşturma, eski Minneapolis Emniyet Teşkilatı memurlarının karıştığı eylemin federal yasaları ihlal edip etmediğini belirleyecektir" dediler. Olayın hemen ardından görevden alınan dört polis memuru hakkında henüz yasal işlem yapılmadı.

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