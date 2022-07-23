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Miracle Değirmenlik Alagadi'de çalıştı

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Aksa Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Miracle Değirmenlik yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.
Miracle Değirmenlik Alagadi'de çalıştı

Mehmet Bolkan yönetiminde sezonun ilk kampını Korineum Golf & Beach Resort’ta gerçekleştiren Miracle Değirmenlik dünkü sabah antrenmanını sahilde gerçekleştirdi.

Alagadi Sahiline giden takım oyuncuları Mehmet Bolkan yönetiminde kumda zorlu bir antrenman gerçekleştirdi.

Ligde yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve lige iddialı bir giriş yaparak zirve hedefiyle yürümek isteyen Miracle Değirmenlik sezon öncesi çalışmalarını da sıkı tutuyor.

Deneyimli teknik direktör Mehmet Bolkan ile sezon hazırlıklarını sürdüren Miracle Değirmenlik ilk etap kampını yarın tamamlayacak.

Miracle Değirmenlik 2. Etap kamp çalışması için de 12-20 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam’a gidecek.

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