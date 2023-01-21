Miracle Değirmenlik Başkanı Törehan: Halkı yanıltmaya, kandırmaya çalışmasınlar

Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan, Miracle Değirmenlik’in Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından liglerden ihraç edilmesi ile ilgili sessizliğini bozarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu’nun Burak Koçar transferini iptal etmesiyle başlayan süreçte karşılıklı açıklamalardan sonra Başkan Sertoğlu bir ceza da Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan’a vermişti. (100 gün hak mahrumiyeti)

Miracle Değirmenlik’in Burak Koçar transferinde mağdur oldukları ve haklarını hukuksal açıdan aramak için mahkemeye gitmesi sonrasında ise KTFF Miracle Değirmenlik’i liglerden ihraç ettiğini duyurdu.

Futbolu kaosa sürükleyen bu gelişmelerin ardından ne olacağı merakla beklenirken, Hakan Törehan da sessizliğini Kıbrıs Gerçek’e bozdu. Törehan, Pazartesi günü konuyla ilgili basın toplantısı düzenlemeyi planladıklarını ancak KTFF ve Kulüpler Birliği’nin son açıklamalarının ardından bu açıklamayı şimdi yapmanın elzem olduğunu ifade etti.

Hakan Törehan açıklamasında, olayların en başından bugüne kadar gelen süreci değerlendirerek her şeyi tüm gerçekliğiyle ortaya koydu.

İşte Hakan Törehan’ın açıklamaları şu şekilde;

“BU AÇIKLAMAYI YAPMAK ELZEM OLDU”

“Konunun başlangıcına dönmeden önce özellikle dün Kulüpler Birliği’nin ve bugün Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamayı hayretle izledik. Biz ise basın toplantısını Pazartesi gününe bırakmıştık ancak bu açıklamayı yapmak artık elzem oldu ve onun için açıklamamızı bugünden yapıyoruz.”

“ÇEK BİZDE DEĞİL İADE EDİLMEDİ, 10 BİN POUND BLOKE YAZIMIZ VAR”

“Olayın başına dönersek, konu Burak Koçar transferinde ilgili federasyonun madde 19, yani karşılıksız çek varsayımıyla aldığı yönetim kurulu kararıdır. Öncelikle ekte Universal Bank’tan aldığımız ilgili çekle alakalı karar aldılar ki, bu çek bize iade dahi edilmedi. Yani hem 41 bin pound gitti, hem oyuncu gitti hem de çek bizde değil. İlgili bu çekin karşılığında 10 bin pound bloke durduğuna dair ekteki yazımızı da kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

“BİZ LİG İÇİN DEĞİL, SADECE BURAK KOÇAR TRANSFERİNİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE GİTTİK”

“İkinci konu şu, bizim imzaladığımız ve sözde Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği’nin dediği gibi bile bile mahkemeye gitmeyeceğimi taahhüt ettiğim konu. Yine taahhütte görülebileceği gibi yargı organlarıdır. Biz doğrudur mahkemeye gittik ve yine çok önemlidir burası, federasyon başkanı 25 bin kişinin hayatını etkileyecek bir kararı önlediğimizden bahsediyor. Yani şunu ima etmeye çalışıyor, biz lige bir ara emri başvurusunda bulunduk. Hayır, biz lige veya hiçbir kulübe veya hiçbir oyuncuya hakkına halel getirmeksizin, sadece Burak Koçar transferinin iptali için mahkemeye gittik. Orayı bir netleştirelim, çünkü kamuoyuna bu yanlış algıyı yapıp insanların akıllarıyla oynamasınlar. Kimse onlar gibi vicdansız değil.”

“FEDERASYONUN YARGI ORGANI DİSİPLİN VE TAHKİMDİR. BİZ YÖNETİMİ MAHKEMEYE VERDİK”

“Burada çok önemli bir ayrıntı var, doğrudur yargı organına sözde götüremezsin. Peki ilgili federasyonun talimatında yargı organı kimdir? Yargı organı açıkça (ekte de belirtildiği gibi) disiplin kurulu ve tahkim kuruludur. Peki biz kimin kararını iptal için mahkemeye gittik? Yönetim kurulunun. Ben senin yargı organını mahkemeye götürmedim ki, bize ihlalden bahsediyorsun.”

“ANAYASAYA AYKIRI OLAN HİÇBİR EVRAK, HİÇBİR MADDENİN YASAL HÜKMÜ YOKTUR”

“Diğer bir konu ise yönetim kurulunun alabileceği kararlar, talimatta açıkça bellidir, listelenmiştir. Yönetim kurulunun alabileceği kararlar içerisinde kesinlikle ve kesinlikle ne bir tescil iptali ne de ihraç, yönetim kuruluna verilmiş bir hak yoktur, talimattaki görev tanımında da yoktur. Ve her şeyin ötesinde, hiçbir kanun anayasanın üstünde yazılamaz. Hiçbir yönetmelik bir kanunun üstünde yazılamaz. Anayasaya aykırı olan hiçbir evrak, hiçbir maddenin yasal hükmü yoktur. Anayasa Madde 17 bunu açıkça anlatır. Onun için zaten Anayasa’ya aykırı olup hükümsüz olan bu maddeleri, sanki bu maddeler hükümlüymüş gibi önümüze koyup kendilerince at koşturmaları kabul edilemez. Federasyon ve kulüpler birliği acilen istifa etmelidir, acilen!”

“HALKI YANILTMAYA, KANDIRMAYA ÇALIŞMASINLAR”

“Bu yine basında yaptığı açıklamada, bilerek ve isteyerek, tekrar söylüyorum doğrudur ne imzaladığımızı biliyoruz ve doğrudur biz imzaladığımıza aykırı bir harekette bulunmadık. Biz yönetim kurulu kararı için gittik, bunu sadece Burak Koçar için yaptık, lig için değil. Halkı yanıltmaya, kandırmaya çalışmasınlar. Olay budur.”

“BU KADAR ŞUURSUZ BİR DÜŞÜNCE YAPISI KABUL EDİLEMEZ”

“Önemli bir konu daha var. Biz bunu, bilerek ve isteyerek yapmışız, yani kulüp bu zararı görsün diye. Bu kadar şuursuzca bir düşünce olamaz! Ara transferde, ana transfer gibi ara transfer yapmış Değirmenlik kulübüne normalde hiçbir kulübün ana transferde alamayacağı oyuncuları, dev transferleri ara transferde yapmış bir yönetim nasıl olur da bunu kendi kulübüne yapar. Bunu bilerek ve isteyerek yaptık diye bir yorum ile algı yaratmaya çalışıyorsunuz’’ dedi

“KANIMIN SON DAMLASINA HUKUK, ADALET VE ANAYASA İLE MÜCADELE EDECEĞİM”

“Bir konu da şu; yalan yanlış insanların akıllarıyla oynayarak bu değerli camiayı kandırarak, beni yönetime doğru yönlendirme çabaları nafiledir. Ben her şeyden önce doğmuş ve doğacak en büyük Değirmenlik taraftarıyım. Benim takımıma olan bağlılığım evladıma, kardeşime, eşime olan bağlılığım gibidir. Ona zarar verecek hiçbir şey yapmamakla birlikte, ona zarar vermeyi düşünen herkese de kanımın son damlasına kadar hukuğun ve adaletin ve anayasanın çerçevesinde mücadelemi sürdüreceğim.”

“PARAMIZ GİTTİ, OYUNCUMUZ GİTTİ, ÇEK BİZDE DEĞİL”

“Burak Koçar transferinde aldıkları kararda, 41 bin pound ödediğimiz paranın üstüne yattılar ve oyuncuyu geri verdiler. Bir de ortalıkta dolanan sözde karşılıksız olup da olmayan aslında çek de bizde değil, çek de hala Göçmenköy’de. Yani bunlar karar alıyorlar ancak çeki de orda bırakıyorlar.”

“BIRAKIN BU GENÇLİĞİ ARTIK, ÇIKARIN BU TASMAYI!”

“Yönetimin bilerek ve isteyerek olayları bu duruma getirmesini kınıyorum. Ana transfer gibi ara transfer yaptık. KKTC tarihinde hiçbir kulübün gitmediği kalitede, bu gençleri Türkiye’ye götürdük, profesyonel kamp yaptırdık. Gittik ve bu paraları harcadık, bu oyuncuları aldık, bu muazzam kamplara götürdük, ertesi gün bilinçli olarak ligden uzaklaştıralım diye mi? Böyle bir mantık! Dalga mı geçiyorsunuz insanların aklıyla. İnsanların akıllarıyla alaydır bu, alay! Bırakın bu gençliği artık, çıkarın bu tasmayı!” dedi

Törehan sözlerine şu şekilde devam etti; ‘’Ayrıca sen federasyon başkanı ve sen kulüpler birliği başkanı iyi niyetli başkanlar olsaydınız, bir kere bile Miracle Değirmenlik Spor Kulübü’nün başkanını arar, bu konuyla ilgili nasıl sağlıklı bir yol izleyelim diye yaklaşımda bulunur, hiç olmaz ise en azından aramış olurdunuz.

İkincisi Sertoğlu’nun yaptığı son basın açıklamanda; Ben tescili iptal ettim, ki bu bizim bütün takımlarımızı kapsar diyorsun ama sonra da diyorsun kızlar takımı alt yapı için hukukçularımı çalıştırıyorum, Yani sen bizi kenetlenmemiş bir takım mı zannederek, üzerindeki haklı baskıyı azaltma planın var anlaşılan.

Ayrıca gençleri düşünüyorsun ve hukuki çalışma yaptırıyorsun ve sen sözde zorunda kaldın ligden ihraç etme konusunda, bu kararı almaya en büyük yatırım olan Miracle Değirmenlik A takımı için çalışma başlat. Hadi oradan, bu kadar zamandır kimse sana ses çıkarmadı ama oturduğun koltuk ve aldığın kararlar Anayasadan üstün değildir! Yoksa senin bu yaklaşımının tek amacı, güçlenen Miracle Değirmenlik Spor kulübünün A takımını yerle yeksan etmek mi?"

Kaynak: Kıbrıs Gerçek