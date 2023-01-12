Miracle Değirmenlik Başkanı'na 100 gün hak mahrumiyeti cezası geldi...

Disiplin Kurulu, Miracle Değirmenlik Başkanı Hakan Törehan'ın KTFF hakkında basına yaptığı açıklamalarına 100 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Disiplin Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

1) Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’ın 06/01/2023 ve 07/01/2023 tarihinde basın ve yayın organlarında yapmış olduğu açıklamaları nedeni ile DS-11/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz konu ile ilgili olarak yapmış olduğu incelemede, Miracle Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Hakan Törehan, 06/01/2023 tarihinde Kıbrıs Gerçek.com isimli basın ve yayın organı ve/veya sanal ortamdaki basın ve yayın organı ve/veya sosyal paylaşım sitesi aracılığı ile KTFF’nin Burak Koçar transferini iptal etmesi üzerine, “Bu bir Futbol mafyasıdır ve biz bu mafyanın içerisinde olmak istemiyoruz.” “Bunların yapmaya çalıştığı ayrıca siyasi bir oyundur ve biz bu oyunları da ortaya çıkaracağız.” Şeklindeki açıklamaları, Keza; 07/01/2023 tarihinde yine Kıbrıs Gerçek.com isimli basın ve yayın organı ve/veya sanal ortamdaki basın ve yayın organı ve/veya sosyal paylaşım sisteminde, “KTFF’nin diktatörlükle yönetilen bir mafya olduğunu yineleyerek “Biz sizin gibi gençlere zarar verecek vicdana sahip değiliz, yapılan diktatörlüğün göstergesidir, “ “Hasan Sertoğlu’nun yaptığı açıklamaların dozajı kendi diktatörlüğünü, kendi umursamazlığını gösterir,” “Şu dediği de doğrudur, biz Değirmenlik Spor Kulübü olarak mahkemeye gidemeyiz. Çünkü ilgili tüzüğünde yargı yolunu dahi kapatan bir tüzükle yönetmeye çalışıyorlar kulüpleri. Bu da tam olarak diktatörlüğün göstergesidir.” Şeklindeki açıklamaları ve devamında “Siz mafyasınız diktatörsünüz. Ezel Kaynak kararlarınızı ezmeye geliyor “başlığı ile yapılan açıklamada, “Siz mafyasınız diktatörsünüz. Tüzüklerinizde de istediğiniz gibi at koşturup, biz mahkemeye gidemeyiz maddesiyle yönettiğiniz bu organda bunları yaptınız. Halkı artık kandırmayın gençlerin emeklerini yemeyin. Ezel Kaynak Pazartesi günü sizin bu kararınızı ve açıklamalarınızı ezmeye geliyor” şeklindeki tüm açıklama ve/veya söylemlerini ve/veya basın ve yayın organı ve/veya sanal ortamdaki basın ve yayın organı ve/veya sosyal paylaşım sitesindeki açıklamalarını tespit edip tezekkür ettik.

Miracle Değirmenlik Spor Kulübü başkanı Hakan Törehan’ın, işlemiş olduğu disiplin suçu, sportmenliğe, spor ahlakına veya fair play anlayışına aykırı olup, işbu açıklamaları İle KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet veya düzensizliği teşvik eden, federasyon yöneticilerini rencide edecek ya da bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek açıklamalar olduğuna bulgu yaparız. Sonuç olarak, tüm yukarıda belirtmiş olduğumuz açıklama ve/veya söylemleri nedeni ile Miracle Değirmenlik SK başkanı Hakan Törehan’a, DT 37 (1)’in ihlalinden dolayı DT 37 (1) (b) uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 08/01/2023 tarihinde Göçmenköy Stadı’nda oynanan Göçmenköy İYSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, topla oynama niyeti olmadan rakip takım futbolcusuna arkadan ciddi bir şekilde tekme attığı raporlardan tespit edilen Göçmenköy İYSK 114205 lisans numaralı futbolcusu Abdullah Basan’a DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 43 (2) uyarınca, 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 08/01/2023 tarihinde Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy İYSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, topla oynama niyeti olmadan rakip oyuncuya kasti bir şekilde çift ayak tekme atmak suretiyle disiplin suçu işlediği raporlardan tespit edilen, China Bazaar Gençlik Gücü TSK 113269 lisans numaralı futbolcusu Murat Kılınç’a, DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 43 (2) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 07.01.2023 tarihinde Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Doğukent SK – Lefke TSK Asbuzu U16 Ligi 1.Grup müsabakasında çıkan olaylar neticesinde

a) Dışarıdan sahaya girdiği ve kavga olayına karıştığı raporlardan tespit edilen Lefke TSK 115794 lisans numaralı Berk Kaşif’e DT 45’in ihlalinden dolayı 45(a) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine

b) Aynı kavgada Doğuken TSK 116579 lisans numaralı İbrahim Filik’in kavga sırasında rakip takım futbolcusuna yumruk vurduğu raporlardan tespit edildiği cihetle DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44(1) (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine

c) Aynı kavgada Lefke TSK 117918 lisans numaralı futbolcu Güray Küreoğlu rakip takıp futbolcusuna yumruk attığı tespit edildiğinden DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (a) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 07.01.2023 tarihinde Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Doğukent SK – Lefke TSK Asbuzu U16 Ligi grup müsabakasının 80.dakikasında Lefke TSK lehine verilen penaltı kararı sonrasında Doğukent SK takımının maçtan çekildiği ve bu sebeple hakemin maçı bitirdiği raporlardan tespit edilmiştir. Bu nedenle Müsabaka Talimatı Madde 26 1(B) (a) uyarınca Doğukent SK takımının 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesine ve -3 puan cezası almasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Anıl Uçmaz (Gönyeli SK)

1 Maç Cuma İlkbahar (Yenicami AK)

1 Maç Ramazan Karataş (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç Fevzican Şahin (Ünimar Maraş GSK)

2 Maç Salih Ünlüsoy (Mormenekşe GBSK)

2 Maç Gökberk Ejmi (İncirli SK)

1 Maç Ensar Talha Hızlı (Düzkaya KOSK)

1 Maç Berksan Göçer (Düzkaya KOSK)

2 Maç Ramazan Muti (Girne Halk Evi)

1 Maç Sunay Emirkan (Cihangir GSK)

2 Maç Murat Ölçer (Lefkoşa Spor Birliği)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Kocayiğit (Gönyeli SK)

1 Maç