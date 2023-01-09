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Miracle Değirmenlik SK kulüp başkanı Hakan Törehan disipline verildi

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Miracle Değirmenlik SK kulüp başkanı Hakan Törehan disipline verildi.
Miracle Değirmenlik SK kulüp başkanı Hakan Törehan disipline verildi

Miracle Değirmenlik SK kulüp başkanı Hakan Törehan disipline verildi.

İşte o karar:

"Miracle Değirmenlik SK kulüp başkanı Hakan Törehan’ın (Kayıt No: 4500) 06.01.2023 ve 07.01.2023 tarihlerinde basın yoluyla yapmış olduğu açıklamalarda KTFF’nin başkanına ve mensuplarına “mafya” söyleminde bulunması, KTFF’nin yapısını mafya düzeni olarak nitelemesi, KTFF’nin diktatörlükle yönetildiği beyanında bulunması, tehdit içeren ve KTFF’yi karalayıcı açıklamalarda bulunması sebebiyle; Törehan’ın sportmenliğe, spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı açıklamalarda bulunması, açıklamaları ile KTFF’nin saygınlığını zedeleyen, futbolun değerini düşüren, sporda şiddet ve düzensizliği teşvik eden, taraftar eylemlerine sebebiyet verebilecek mahiyette beyanlar içeren ve spor müsabakalarının taraflarını, müsabakalardaki görevlileri, spor kulübü veya federasyon yöneticilerini rencide edecek ve bu kişilere husumet duyulmasına neden olabilecek şekilde açıklamada bulunması sebebiyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 37.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir."

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