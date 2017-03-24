Miroslav Stoch: Ayrılma zamanım geldi

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Stoch, artık takımdan ayrılma zamanı geldi dedi.

Slovak futbolcu, 2010 yılında Sarı-Lacivertliler’e transfer olmuştu. Stoch, o tarihten itibaren geçen 7 sezonun 3’ünde kiralık olarak başka kulüplere gönderilmişti.

27 yaşındaki futbolcuya bu sezon yeniden şans verildi ancak Stoch bir türlü Advocaat’ın gözüne girmeyi başaramadı, birçok maçta kadroya bile giremedi.

Yıldız futbolcu bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Denedim, olmuyor. Yapacak bir şey yok. Artık ayrılma vaktim geldi” dedi. Stoch’un, 2013-14 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Yunan ekibi PAOK’a gideceği öne sürüldü.