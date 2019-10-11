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Misafir olduğu evde yaşamını yitiren 37 yaşındaki Harrison'dan kan ve doku örnekleri alındı

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Misafir olduğu evde yaşamını yitiren 37 yaşındaki Harrison'dan kan ve doku örnekleri alındı
Misafir olduğu evde yaşamını yitiren 37 yaşındaki Harrison'dan kan ve doku örnekleri alındı

09.10.2019 tarihide saat 15:30 sıralarında Hamitköy’de arkadaşına ait ikametgahta misafir olarak bulunduğu sırda rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Ojeaga HARRİSON (E-37)’un; 11.10.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alındı.

Kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek. 

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