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Mısır, Fransa'dan 30 Rafale Savaş Uçağı Almak İçin Anlaşma İmzaladı

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Mısır'ın Fransa'dan 30 adet Rafale savaş uçağı satın almasına ilişkin anlaşma imzalandığı bildirildi.
Mısır, Fransa'dan 30 Rafale Savaş Uçağı Almak İçin Anlaşma İmzaladı

Mısır'ın Fransa'dan 30 adet Rafale savaş uçağı satın almasına ilişkin anlaşma imzalandığı bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tamir Muhammed Rifai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetleri ile Fransız Dassault Havacılık Şirketi arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

Rifai, Mısır'ın Fransa ile 30 Rafale savaş uçağı satın alınmasına ilişkin anlaşmanın, en az on yıl vadeli finansman kredisi yoluyla yapıldığını kaydetti.

Sözcü Rifai açıklamasında, 2015 yılında da iki ülke arasında 24 adet Rafale savaş uçağı alımı için bir anlaşma yapıldığını hatırlattı.

Mısır resmi makamlarının daha önceki açıklamalarına göre, 2015'te yapılan anlaşma gereği 24 adet Rafale savaş uçağı, 2015-2019 arasında Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi.

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