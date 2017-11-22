Mısır-Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik ağına öncelik

Güney Kıbrıs’a iki günlük resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin, Mısır-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesini öngören “Euro Africa Interconector” projesine yakın ilgi gösterdiği, projenin ilerletilmesi için bakanlarına talimat verdiği ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi: “elektrik ağına öncelik” başlığı altında verdiği haberinde, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Güney Kıbrıs’taki resmi ziyareti sırasında, Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasında elektrik kablosu döşenmesi projesi olan “Euro Africa Interconector’e” yakın ilgi gösterdiğini yazdı.
Geçtiğimiz Şubat ayında, üç ülke arasında imzalanan işbirliği memorandumu çerçevesinde kurulacak “Euro Africa Interconector” elektrik kablo ağı projesinin hızlandırılması için Sisi’nin, projenin başkanı Nasos Ktoridis’de Güney Kıbrıs’ta görüştüğünü ve ilgili iki bakanına talimat verdiğini vurgulayan gazete, deniz dibi ölçümlerinin önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını vurguladı.
Habere göre projenin 36 ayda tamamlanması planlanıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.