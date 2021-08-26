Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı çift yönlü açılıyor

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün tek yönlü pazar günü ise çift yönlü açılacağını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bugün tek yönlü pazar günü ise çift yönlü açılacağını duyurdu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Refah Sınır Kapısı pazar gününden itibaren çift yönlü açık olacak.

Buzum, sınır kapısının 26 Ağustos Perşembe Mısır'da kalanların Gazze'ye girişi için tek yönlü açılacağını aktardı.

Refah Sınır Kapısı, mayıs ayından bu yana ilk kez gerekçesiz bir şekilde çift yönlü olarak 22 Ağustos Pazartesi günü kapatılmıştı.