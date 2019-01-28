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Mısır Meclisi Komitesi Afrodit”İ Mısır’a bağlayacak boru hattı anlaşmasını onadı

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Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içerisindeki (12’nci parsel) “Afrodit” yatağını Mısır’a bağlayacak ve Afrodit gazını İdku veya Damieta’ya ulaştıracak boru hattına Mısır’dan onay geldiği bildirildi.
Mısır Meclisi Komitesi Afrodit”İ Mısır’a bağlayacak boru hattı anlaşmasını onadı

Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge  (MEB) içerisindeki (12’nci parsel) “Afrodit” yatağını  Mısır’a bağlayacak ve Afrodit gazını İdku veya Damieta’ya ulaştıracak boru hattına Mısır’dan onay geldiği bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Mısır Meclisinin Enerji ve Çevre Komitesi’nin, dün, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında yapılan, “Afrodit”  doğal gazını Mısır’a taşıyacak boru hattı inşasıyla ilgili anlaşmaya dair Mısır Başkanlık emirnamesini onayladığını yazdı.

Mısır medyasının kaynak gösterildiği haberde,  Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki boru hattı anlaşmasının 19 Eylül 2018’de Rum tarafında Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla tarafından imzalandığı hatırlatıldı.

Anlaşmanın “Afrodit” doğal gazının deniz altı boru hattı döşenerek doğrudan İgku veya Damieta doğal gaz sıvılaştırma tesislerine ulaştırılmasının kolaylaştırılmasını öngördüğü belirtildi.

Mısır Petrol Bakanlığı’nın Teknik Hizmet yetkilisi Muhammed Samir’in, Mısır Meclisi Enerji ve Çevre Komitesi’nin dünkü toplantısında “Kıbrıs, Mısır’ın Avrupa Birliği ülkelerine doğal gaz ihraç edebilmesi için bir kapı olduğundan, anlaşma çok önemlidir” ifadesini kullandığına işaret edildi.

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