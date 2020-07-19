  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKALa Casa de Papel'in yıldızları 5. sezona dair ipuçları verdi

Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Camiye dönüştürülmesi kabul edilemez

»
Mısır Müftüsü Şevki Allam, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Camiye dönüştürülmesi kabul edilemez

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mısır'da yayın yapan bir televizyonuna konuşan Allam, müze statüsü iptal edilerek camiye dönüştürülen Ayasofya'ya ilişkin yorumlarda bulundu.

Kiliselerin korunması gerektiğini ve camiye dönüştürülmemesi gerektiğini ifade eden Allam, "Aynı şekilde camiler de kiliseye dönüştürülmemeli. Mısır tarihinde böyle bir şey olmadı" dedi.

Allam, "Bize kiliseleri korumamız buyuruldu ve Müslümanların kaynakları ile Hıristiyanlar için kiliseler inşa etmek yasak değil” diye konuştu.

İnsanlığın dünya kültürel mirasını koruma gerekliliğine vurgu yapan kutsal metinlere dikkat çeken Allam, "İbadet yerleri kişinin inancına özgüdür, bu nedenle onlara saygılı davranmak ve onları korumak önemli” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, koronavirüs sebebiyle iki ülkeye uçuşları durdurdu19 Temmuz 2020 Pazar 15:40
  • Davutoğlu'ndan erken seçim çıkışı19 Temmuz 2020 Pazar 15:24
  • Van Gölü’nde ölü sayısı 56’ya yükseldi19 Temmuz 2020 Pazar 15:21
  • Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na Ayasofya yanıtı19 Temmuz 2020 Pazar 15:17
  • Cem Yılmaz yeni projesi Erşan Kuneri’yi duyurdu19 Temmuz 2020 Pazar 15:16
  • Cüneyt Özdemir: Netflix ile AKP arasındaki pazarlık restleşmeyle bitti19 Temmuz 2020 Pazar 15:11
  • Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 5 bin 475'e yükseldi18 Temmuz 2020 Cumartesi 21:34
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Kurban etinden virüs bulaşabilir18 Temmuz 2020 Cumartesi 16:41
  • Ankara Merkezli 17 İlde "Milyonluk" Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 52 Gözaltı18 Temmuz 2020 Cumartesi 14:20
  • Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti