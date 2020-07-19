Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Camiye dönüştürülmesi kabul edilemez

Mısır Müftüsü Şevki Allam, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Mısır'da yayın yapan bir televizyonuna konuşan Allam, müze statüsü iptal edilerek camiye dönüştürülen Ayasofya'ya ilişkin yorumlarda bulundu.

Kiliselerin korunması gerektiğini ve camiye dönüştürülmemesi gerektiğini ifade eden Allam, "Aynı şekilde camiler de kiliseye dönüştürülmemeli. Mısır tarihinde böyle bir şey olmadı" dedi.

Allam, "Bize kiliseleri korumamız buyuruldu ve Müslümanların kaynakları ile Hıristiyanlar için kiliseler inşa etmek yasak değil” diye konuştu.

İnsanlığın dünya kültürel mirasını koruma gerekliliğine vurgu yapan kutsal metinlere dikkat çeken Allam, "İbadet yerleri kişinin inancına özgüdür, bu nedenle onlara saygılı davranmak ve onları korumak önemli” ifadelerini kullandı.