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Mısır piramidinin tepesinde çıplak video çeken çift hakkında soruşturma başlatıldı

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Mısır'daki ünlü Büyük Piramit'e tırmanıp giysilerini çıkaran çiftin videosu ülkeyi karıştırdı. Çift hakkında soruşturma başlatılırken, piramidin üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri de iddia edildi.
Mısır piramidinin tepesinde çıplak video çeken çift hakkında soruşturma başlatıldı

Mısır'daki Büyük Piramit'e gelen ikili, tırmanış için gece yarısını seçti. Fotoğrafçı Andreas Hvid, sevgilisinin tırmanışını anbean görüntüledi.

 

Zorlu tırmanış sona erdiğinde çift Büyük Piramit'in zirvesinde sigara içti. Daha sonra genç kadın fotoğrafçı sevgilisine üstsüz pozlar verdi.

 

Piramitlerde porno film çekildiği iddialarına yol açan video.

Sosyal medyada yayınlanan videoda ikilinin birlikte çıplak verdikleri poz nedeniyle piramidin üzerinde cinsel ilişkiye girdikleri de iddia edildi.

 

​Mısır Eski Eserler Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tarihi yapılar Bakanı Khaled al- Anani yaptığı açıklamada durumun 'kamu ahlakına aykırı' olduğunu söyledi ve videonun başsavcı tarafından inceleneceğini belirtti.

'PHOTOSHOP HİLESİ VAR'

Bakanlığın eski çalışanlarından arkeolog Zahi Havas ise, görüntülerin bir photoshop hilesi olduğunu savunuyor.

 

Havas, "Yüzde yüz photoshop. Gece yarısı piramitlere girmenin bir yolu yok. Ayrıca Büyük Piramit'te taşlar yok. Görüntülerdeki taşlar çok küçük" dedi.

Videoyu YouTube üzerinden yayınlayan Andreas, verdiği bir röportajda Mısır piramidlerinin tepesinde çıplak bir fotoğraf çekimi yapmayı uzun zamandır planladığını belirtti ve cinsel ilişkiye girdikleri iddialarını yalanladı.

2016 yılında bir Alman genç piramitlere tırmandığı için tutuklanmıştı.

Mısır yasalarına göre piramidlere tırmanmak yasak.

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