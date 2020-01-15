Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi.
Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1’i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı’nın (AA) Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, “Mısır makamlarından AA’nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.
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