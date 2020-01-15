  • BIST 121.142
  • Altın 293,658
  • Dolar 5,8792
  • Euro 6,5555
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi

» »
Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi
Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi

Mısır polisi, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenledi.

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1’i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı’nın (AA) Kahire Bürosu’na Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, “Mısır makamlarından AA’nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: Hafter iki gün süre istedi14 Ocak 2020 Salı 16:40
  • Hafter anlaşmayı imzalamada Rusya'dan ayrıldı14 Ocak 2020 Salı 10:10
  • Libya'daki ateşkes mutabakatını Trablus hükümeti imzaladı, Hafter salı sabaha kadar süre istedi13 Ocak 2020 Pazartesi 19:40
  • Libya'da ateşkes sonrası imza beklentisi13 Ocak 2020 Pazartesi 10:28
  • Hafter güçleri: Havan mermileri taşıyan bir Türk İHA’sı düşürdük12 Ocak 2020 Pazar 19:06
  • Libya'da ateşkes yürürlüğe girdi12 Ocak 2020 Pazar 17:27
  • Son dakika.. Libya'da ateşkes12 Ocak 2020 Pazar 09:12
  • Libya Ulusal Ordusu, Libya’nın iki limanını gemilere kapattı10 Ocak 2020 Cuma 19:47
  • Kenya’dan çekirge istilasına karşı çözüm önerisi: 'Yiyin'10 Ocak 2020 Cuma 19:34
  • Libya’da darbeci Hafter ateşkesi reddetti09 Ocak 2020 Perşembe 22:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti