  • BIST 1.417
  • Altın 450,337
  • Dolar 8,1571
  • Euro 9,5736
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Mısır Süveyş Kanalı'nın Günlerce Kapanmasına Yol Açan Gemiyi Soruşturma Tamamlanana Kadar Alıkoyacak

» »
Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin, soruşturma tamamlanana kadar alıkonulacağını açıkladı.
Mısır Süveyş Kanalı'nın Günlerce Kapanmasına Yol Açan Gemiyi Soruşturma Tamamlanana Kadar Alıkoyacak

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" isimli dev konteyner gemisinin, soruşturma tamamlanana kadar alıkonulacağını açıkladı.

Mısır'daki özel kanallardan El-Hayat televizyonuna konuşan Rabi, konuyla ilgili dün başlatılan soruşturma çerçevesinde Kanal İdaresinden bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Rabi, komisyon üyelerinin göller bölgesine çekilen gemideki belgeleri ve kara kutuyu inceleyerek mürettebatı sorgulayacağını aktardı.

Geminin soruşturma tamamlanıncaya kadar alıkonulacağını ifade eden Rabi, soruşturmanın en az bir hafta süreceğini dile getirdi.

Süveyş Kanal İdaresi Müsteşarı Seyyid Şeişa, dün, konteyner gemisinin yaptığı kaza ve karaya oturmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

ZARARIN NASIL TAZMİN EDİLECEĞİ MUĞLAK

Geminin yüzdürülmesi ve kanalın trafiğe açılmasına rağmen bu süreçte yaşanan ekonomik zararın nasıl tazmin edileceği konusu muğlaklığını koruyor.

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Mısır'ın günde yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, basın toplantılarında, kurumun kanalın kapalı kaldığı sürede geçiş ücretleri, vergiler gibi çeşitli gelirlerin elde edilememesi neticesinde uğradığı zararlar için talep edeceği tazminatlarla ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.

Öte yandan Kanal İdaresinin politikasına göre kurum, kanaldan geçen gemilerde meydana gelebilecek herhangi bir arıza, kaza ya da zarardan sorumlu değil. Bu nedenle kanalda bekleyen gemilerin sahipleri, gemileri kiralayanlar, nakliyat şirketleri, nakledilen ürünlerin sahipleri gibi konuyla alakalı diğer tüm kesimlerin yaşadığı zararların da kim tarafından ve nasıl telafi edileceği belirsizliğini koruyor.

Henüz sigorta şirketlerinden gemi krizinin neden olduğu maliyetle ilgili net bilgiler elde edilemedi. Bu yüzden tazminatların boyutu konusu da netlik kazanmadı.

Ekonomi uzmanları kaza nedeniyle gerek Süveyş Kanal İdaresi gerekse diğer kesimlerin uğradığı zararın telafi edilmesinin aylar sürebileceğini yorumları yapıyor.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi tekrar yüzdürüldü29 Mart 2021 Pazartesi 09:36
  • Myanmar'da bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi27 Mart 2021 Cumartesi 23:15
  • Süveyş Kanalı'ndaki kapanma Avrupa'ya LNG sevkiyatını sekteye uğratıyor27 Mart 2021 Cumartesi 21:30
  • Myanmar'da cunta karşıtı lider en kısa zamanda hükümet kurulacağını açıkladı27 Mart 2021 Cumartesi 13:45
  • Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı27 Mart 2021 Cumartesi 10:13
  • Süveyş Kanalı'nda Yaşanan Kaza Deniz Trafiğini Durdurdu24 Mart 2021 Çarşamba 14:12
  • Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli’nin öldüğü açıklandı18 Mart 2021 Perşembe 09:39
  • Libya'da geçici hükümet görevi devraldı17 Mart 2021 Çarşamba 12:02
  • Cezayirlilier köklü değişim talebiyle bir kez daha sokaklara indi13 Mart 2021 Cumartesi 11:01
  • Cezayir'de Halk "Köklü Değişim" Talebiyle Yine Sokaklara İndi06 Mart 2021 Cumartesi 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti