  • BIST 2.413,51
  • Altın 921.295
  • Dolar 14.7256
  • Euro 16.0566
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Mısır ve AB doğal gazda iş birliğini güçlendiriyor

» »
Mısır ve AB, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardı.
Mısır ve AB doğal gazda iş birliğini güçlendiriyor

Mısır ve AB, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre , Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Mısır ile AB Komisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğal gaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı" denildi.

Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu da oldu! Lübnan'da Hükümet iflasını açıkladı...05 Nisan 2022 Salı 12:33
  • İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 19 yaralı04 Nisan 2022 Pazartesi 17:02
  • İran: Viyana'daki müzakerelerin durdurulmasından ABD sorumlu04 Nisan 2022 Pazartesi 11:12
  • Akdeniz’de facia: 90’dan fazla göçmen öldü03 Nisan 2022 Pazar 21:43
  • Bakü'de Feci Patlama03 Nisan 2022 Pazar 10:55
  • Yemen'de ateşkes başladı02 Nisan 2022 Cumartesi 22:58
  • İsrail ve BAE, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini tamamladı01 Nisan 2022 Cuma 19:05
  • Doğal gaz arz güvenliğinde yeni pencere: Irak31 Mart 2022 Perşembe 12:39
  • Tarihi Filistin Topraklarının Yüzde 85'inden Fazlası İsrail İşgali Altında30 Mart 2022 Çarşamba 22:33
  • Irak'ta Cumhurbaşkanı Yine Seçilemedi30 Mart 2022 Çarşamba 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti