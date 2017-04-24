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Mısır ve ABD'nin Kızıldeniz'deki ortak tatbikatı başladı

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Mısır ve ABD'nin Kızıldeniz'deki ortak tatbikatı başladı
Mısır ve ABD'nin Kızıldeniz'de birkaç gün devam edecek ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve ABD'nin donanma güçlerinin, Kızıldeniz karasularında "Kartalın Selamı 2017" isimli ortak askeri tatbikata başladığı belirtildi.

Tatbikatta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Pakistan ve İtalya'nın gözlemci olarak yer aldığı belirtilen açıklamada, bunun kardeş ve dost ülkeler arasında askeri ufukların geliştirilmesi ile tecrübelerin paylaşılması için düzenlenen ortak tatbikatlar kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Tatbikatın ABD ile Mısır silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliği dayanaklarını desteklemek ve deniz donanmasında en son sistemlerinin öğrenilmesini hedeflediği kaydedildi.

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