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Mısır Ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor

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Mısır Ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor
Mısır Ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı Artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Mısır'da 59'a, Suudi Arabistan'da 20'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 4 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edildi. Böylelikle, virüsün bulaştığı kişi sayısı 59'a yükselirken, bunlardan 21'inin iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında güvenlik kurumları da tutukluların sağlığının korunması için 10 gün boyunca tüm hapishanelerde ziyaretlerin durdurulmasına karar verdi. 

Mısır Sağlık Bakanlığı, önceki gün ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu duyurmuştu.

Bakanlık ayrıca ülkede Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 55'e yükseldiğini bildirmişti.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha Kovid-19 virüsü tespit edilmesiyle vaka sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, virüs görülen 5 kişiden 4'ünün Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, bunlardan 3'ünün İran ile Irak'tan geldiği, beşinci kişinin ise Mısır vatandaşı olduğu ve Mısır'dan geldiği kaydedildi. 

Suudi Arabistan makamları, son verilere göre 15 kişinin salgına yakalandığını açıklamıştı.

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