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Mısır’da 4 bin 500 yıl öncesine ait antik mezar bulundu

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Piramitlerin yakınlarında yer alan mezarda defin kuyuları da var
Mısır’da 4 bin 500 yıl öncesine ait antik mezar bulundu

Arkeologlar, Mısır’da ünlü piramitlerin yer aldığı Giza Platosu’nda binlerce yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen bir mezar keşfetti.

Mezarda, defin kuyuları ve üst düzey yetkililere ait lahitler bulundu.

Tarihi 5. hanedanlığa (M.Ö. 2465-2323) kadar uzanan mezardan çıkarılan en dikkat çekici eser, mezar sahibinin kendisi, eşi ve oğluna ait kireç taşından heykel oldu.

Arkeolojik alandaki çalışmalara başkanlık eden Eşref Mohi, bulunan mezarın, Antik Mısır’ın son dönemi olarak kabul edilen Geç Dönem’de (M.Ö. 664-332) yeniden kullanılmış olduğunu belirtti.

Araştırmaya katılan arkeologlarsa, mezarda söz konusu döneme ait boyalı ve süslenmiş insan figürlü tabutların yanı sıra ahşaptan ve kilden yapılmış cenaze töreni maskeleri bulduklarını kaydetti.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Veziri de söz konusu mezarın 2 erkeğe ait olduğunu ifade etti.

2011’deki ayaklanmayı takip eden dönemde turizmde ciddi oranda gerileme yaşayan Mısır, son zamanlardaki arkeolojik keşiflerin ardından ülkeye gelen turist sayısının artmasını umuyor.

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