Mısır'da bir polis ve 1 asker yaralandı, 10 saldırgan öldürüldü

Mısır'ın Sina yarımadasındaki Ariş ve Şeyh Zuveyd kentlerinde emniyet güçlerine yönelik saldırılarda üç polisin öldüğü, bir polis ve 1 askerin yaralandığı, 10 saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, silahlı bir grubun Ariş Devlet Hastanesi'nde hastane polisine düzenlediği saldırıda üç polis hayatını kaybetti. Saldırganlar, emniyet güçlerine ait bir zırhlı aracı da ele geçirdi.

Zırhlı aracın geri alınması amacıyla düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada ise bir polis yaralandı, saldırganlar araçla kaçtı.

Öte yandan, Şeyh Zuveyd kentinde silahlı bir grubun askeri kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 10 saldırganın öldürüldüğü, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Sina yarımadasının kuzeyindeki Ariş şehrinin Mesaid bölgesinde pazartesi günü polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda da dördü sivil dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara yönelik, güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle operasyonlar yapıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Sina'da, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını Sina Vilayeti olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.