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Mısır'da 'Büyük Ramses' heykeli heyecanı

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Mısır'da 'Büyük Ramses' heykeli heyecanı
Mısır'da arkeologlar, başkent Kahire'de çamur çukuru içinde, 3 bin yıllık oldukları tahmin edilen iki firavun heykelini gün yüzüne çıkardı.

Başkentteki Mattarya bölgesinde, binalar arasındaki bir atık alanında bulunan heykellerin, milattan önce 1314 ila 1200 yılları arasında yaşayan 19. krallık firavunlarını temsil ettiği düşünülüyor.

Alman ve Mısırlı arkeologlar tarafından bulunan heykellerden birinin "Büyük Ramses" olarak da bilinen 2. Ramses'e ait olduğu sanılıyor.

8 metre boyunda olan heykellerden biri kuvarsit diğeri ise kireç taşı yontularak yapılmış.

Mısır ekibinin başındaki Aymen Ashmawy, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, bulunan heykellerin, Ra'ya adanan Heliopolis şehrinin önemini gösterdiğini ifade etti.

Alman arkeolog Dietrich Raue ise tüm ekibin, heykellerin çamur içinden zarar görmeden çıkarılması için çalıştığını açıkladı.

Heykellerin çıkarılışı sırasında, "profesyonel yöntemler" kullanılmadığı iddiasıyla sosyal medyada çok sayıda kişi eleştirilerini dile getirdi.

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