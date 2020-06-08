  • BIST 110.022
  • Altın 368,028
  • Dolar 6,7632
  • Euro 7,6330
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA23 yaşındaki gencin ölüm nedeni ileri tetkikle belirlenecek

Mısır’da COVID-19 kaynaklı can kaybı 1237 oldu

» »
Mısır’da COVID-19 kaynaklı can kaybı 1237 oldu
Mısır’da COVID-19 kaynaklı can kaybı 1237 oldu

Mısır’da yeni tip koronavirüse (COVID-19) yakalanan 39 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 39 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 1237’ye yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1467 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 34 bin 79’a ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 961 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye’de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs aşısı denemelerinde kullanılıyor: At nalı yengeci kanı07 Haziran 2020 Pazar 17:31
  • Cilt hücrelerinden ‘minyatür insan karaciğeri’ oluşturuldu07 Haziran 2020 Pazar 17:27
  • Stres ve uykusuzluk 'karabasan'a yol açıyor06 Haziran 2020 Cumartesi 22:55
  • Mide ve kalın bağırsak kanserine karşı tüyolar06 Haziran 2020 Cumartesi 22:30
  • Yanık acısına ne iyi gelir?06 Haziran 2020 Cumartesi 22:30
  • Kaç yaşında başlar? Alzheimer Belirtileri Bu 10 İşarette Saklı06 Haziran 2020 Cumartesi 22:15
  • Yaşlılara ve yaşlılık hastalıklarına dair neler biliyorsunuz?06 Haziran 2020 Cumartesi 22:00
  • Kanserden korunmak için egzersiz yapın06 Haziran 2020 Cumartesi 21:45
  • '40'ından sonra vücut geliştirenlerin kalbi tehlikede'06 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
  • Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir? İşte cevabı...06 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti