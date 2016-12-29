Mısır'da darbe karşıtı öğrencilere hapis

Mısır'da bir mahkemenin, "Öldürme olayına karışmak, yol kesmek ve yasaklı örgüte üye olmak" suçlamasıyla yargılanan darbe karşıtı 14 öğrenciyi 3'er yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

Sanıkların avukatlarından Muhammed Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İskenderiyye Ceza Mahkemesinin, İskenderiye Üniversitesinde okuyan ve 5'i gıyaben yargılanan 14 öğrenciyi 3'er yıl hapis cezasına çarptırdığını belirtti. Müvekkillerinin, 2014 yılında öğrenci öldürme olayına karışmak, yol kesmek ve yasaklı örgüte (İhvan) üye olmak gibi suçlardan yargıladığını ifade eden Hafız, hapis kararına itiraz yolunun açık olduğunu aktardı. Hafız, gıyaben yargılanan öğrencilerin teslim olmaları ya da yakalanıp gözaltına alınmaları durumunda yeniden yargılanacaklarını kaydetti. Emniyet güçlerinin, 2014 yılında İskenderiy’ye Üniversitesine girerek öğrencilere gerçek kurşun ve göz yaşartıcı gazla saldırması sonucu Ömer Abdulvehhab eş-Şerif isimli öğrenci hayatını kaybetmişti.