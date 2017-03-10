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Mısır'da ekonomi baş aşağı gidiyor

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Mısır'da ekonomi baş aşağı gidiyor
Mısır'da şubat ayında enflasyon son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarken ülke para birimi cüneyh de değer kaybetmeye devam ediyor.

Mısır'da enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Mısır Kamu İstatistik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, enflasyon şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 31,7'ye çıktı. Bunun, Mısır'da son 30 yılda görülen en yüksek enflasyon seviyesi olduğu ifade ediliyor.

Ülke para birimi cüneyh de mart ayının ilk haftasında tekrar değer kaybetmeye başladı. Serbest piyasada ABD doları 18,15 cüneyhe kadar yükseldi.

Dolar kuru aralık ayında 20 cüneyhe çıkarak rekor kırmış, Merkez Bankasının müdahalesinin ardından şubatta 15,7'ye gerilemişti.

Hükümetin Kasım 2016'da cüneyhi dalgalanmaya bırakma kararından sonra ülke para birimi dolar karşısında hızla değer kaybetmişti.

Gıdada fiyatlar yüzde 100 arttı

Mısır ekonomisindeki kötüye gidiş, vatandaşı da doğrudan etkiliyor. Akaryakıt ve petrol ürünlerine yapılan zam temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarına yansıdı. Ülkede hayat pahalılığı artarken özellikle gıda fiyatlarında yüzde 100'e varan artışlar dikkati çekti.

Öte yandan Mısır hükümetinin ucuz ekmek uygulamasında kısıtlamaya gitme kararına yoksul kesimler tepki gösterdi.

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