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Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 85 ölü

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Mısır'da Gazze sınırı yakınındaki camiye bombalı sadırı: En az 85 ölü
Mısır'da, Sina yarımadasının kuzeyindeki El Ariş kentinin batısında Bir el-Abid kasabasındaki El Rawda camiine bombalı saldırı düzenlendi, resmi devlet ajansı MENA'ya göre en az 85 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri en az 80 de yaralı olduğunu söylüyorlar.

Devlet televizyonu Mısır Devlet Başkanı Abdül Fettah el Sisi'nin saldırıdan kısa süre sonra bir güvenlik toplantısı düzenlediğini ve hükümetin üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Halid Megahid televizyonda yaptığı açıklamada en az 25 ambulansla yaralıların Er Ariş hastanelerine taşındığını söyledi.

Saldırı polis yetkililerinin verdiği bilgiye göre Gazze sınırına yakın olan bölgenin yönetim merkezi El Ariş civarında, Cuma namazı kılındığı sırada, kalabalık bir camiye yöneldi.

Bir haberde, saldırıya uğrayan camiye, Sina'da güvenlik güçlerini destekleyen cemaatin gittiği kaydedildi.

Mısır güvenlik güçleri Sina yarımadasının kuzeyinde son üç yıldır IŞİD militanlarıyla çatışma halinde. IŞİD üç yıl içinde bu bölgedeki saldırılarında yüzlerce polis ve asker öldürdü.

Saldırılarını şimdiye kadar daha çok güvenlik güçlerine yönelten IŞİD, aynı zamanda Mısırlı Hristiyanların kiliselerine ve hacılarına yönelik eylemlerle Sina'nın dışında da güçlenmeye çalışıyor.

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